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Mission planète et santé, Pôle Culturel et Scientifique, Alès

Mission planète et santé, Pôle Culturel et Scientifique, Alès

Mission planète et santé, Pôle Culturel et Scientifique, Alès mardi 16 juin 2026.

Lieu : Pôle Culturel et Scientifique

Adresse : 155 rue du faubourg de Rochebelle 30100 Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Tarif : Gratuit. Inscription conseillée au 04 66 52 61 38 ou contact@cpiegard.fr

Mission planète et santé Mardi 16 juin, 14h00 Pôle Culturel et Scientifique Gard

Gratuit. Inscription conseillée au 04 66 52 61 38 ou contact@cpiegard.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T14:00:00+02:00 – 2026-06-16T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-16T14:00:00+02:00 – 2026-06-16T16:30:00+02:00

Partez en mission pour découvrir l’impact de l’air, de l’eau et de l’alimentation sur votre santé et celle de la planète à travers des jeux amusants avec le CPIE du Gard.
Dans le cadre des Rendez-vous au CPIE du Gard et des mercredis du Pôle.

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