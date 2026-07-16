Visite à la lampe de mine et spectacle participatif théâtre et cirque, Mine Témoin d’Alès, Alès

Informations pratiques

Visite à la lampe de mine et spectacle participatif théâtre et cirque Vendredi 31 juillet, 19h00 Mine Témoin d’Alès Gard

visites à la lampe (les vendredis) : adulte 14 € / 13 à 17 ans 9,50 € / 6 à 12 ans 8,50 € / Gratuit – 6 ans. Pass soirée Mine Témoin (mercredis ou vendredis) et Maison du Mineur (mardis) : 15 € adulte. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T19:00:00+02:00 – 2026-07-31T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-31T19:00:00+02:00 – 2026-07-31T22:30:00+02:00

Vivez une immersion originale dans l’univers minier en commençant par une visite des galeries à la lampe de mine. À la lueur des lampes, explorez les galeires dans une atmosphère unique et découvrez les conditions de travail des mineurs à travers récits et témoignages.

La soirée se poursuit en plein air avec une création artistique mêlant théâtre, cirque et conférence gesticulée. Entre histoire locale, anecdotes de mineurs et performances acrobatiques, les artistes font revivre la mémoire du site dans une forme participative, sensible et pleine d’humour. Un rendez-vous convivial où patrimoine et spectacle se rencontrent pour offrir un regard inédit sur l’histoire minière cévenole.

Tarifs : visites à la lampe (les vendredis) : adulte 14 € / 13 à 17 ans 9,50 € / 6 à 12 ans 8,50 € / Gratuit – 6 ans. Pass soirée Mine Témoin (mercredis ou vendredis) et Maison du Mineur (mardis) : 15 € adulte.

Visites à la lampe à partir de 19h. Spectacle en plein air à 21h.

Sur réservation.

Mine Témoin d’Alès Chemin de la Cité Sainte Marie, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 30 45 15 https://www.mine-temoin.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0466304515 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@mine-temoin.fr »}]

Explorez la Mine Témoin à la lampe puis assistez à un spectacle en plein air mêlant théâtre, cirque et témoignages. Une immersion originale dans l’histoire minière cévenole.