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Concert « Orgues en Cévennes », Temple d’Alès, Alès

jeudi 16 juillet 2026 · Temple d'Alès · Alès

Concert « Orgues en Cévennes », Temple d’Alès, Alès

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Temple d'Alès
Adresse
Place du Temple, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Libre participation

Concert « Orgues en Cévennes » Jeudi 16 juillet, 18h30 Temple d’Alès Gard

Libre participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T18:30:00+02:00 – 2026-07-16T19:30:00+02:00
Fin : 2026-07-16T18:30:00+02:00 – 2026-07-16T19:30:00+02:00

Concert sur le thème « Soli Deo Gloria » avec des oeuvres de D. Buxtehude, JJ. Walther, JS. Bach…

Temple d’Alès Place du Temple, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Récital d’orgue de Franck Besingrand. Concert Chorale

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