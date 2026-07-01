Concert du groupe Volo, Place des Martyrs de la Résistance, Alès

Informations pratiques

Concert du groupe Volo Dimanche 26 juillet, 21h30 Place des Martyrs de la Résistance Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T21:30:00+02:00 – 2026-07-26T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-26T21:30:00+02:00 – 2026-07-26T23:00:00+02:00

Véritablement révélé en 2002 suite à un concert à Saint-Étienne en première partie de Bénabar, le duo réalise 8 albums studio entre 2005 et 2026.

Toujours accompagnés de leur guitare, les deux frères jouent avec le mélange des styles, entre musiques rythmées aux allures funky et ballades minimalistes.

Le groupe a su créer, au fil de ses productions, un univers clairement reconnaissable. Leurs textes peignent souvent avec beaucoup de sensibilité les problématiques du monde moderne ou des thématiques plus intimistes.

Le tout avec une grande simplicité et une sincérité qui sait toucher le public.

Place des Martyrs de la Résistance Place des Martyrs de la Résistance, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Ce groupe de chanson française est composé des deux frères Volovitch, Frédéric et Olivier, anciens guitariste et régisseur des Wriggles.