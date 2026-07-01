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Concert « Axxion », Maison du Peuple, Alès

vendredi 24 juillet 2026 · Maison du Peuple · Alès

Concert « Axxion », Maison du Peuple, Alès

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Maison du Peuple
Adresse
Place Danièle Casanova, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Concert « Axxion » Vendredi 24 juillet, 20h00 Maison du Peuple Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T20:00:00+02:00 – 2026-07-24T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-24T20:00:00+02:00 – 2026-07-24T21:30:00+02:00

Maison du Peuple Place Danièle Casanova, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Formé de cinq musiciens, ce groupe de reprises pop-rock et funk fait le lien entre les générations et installe une ambiance irrésistible pour danser et se lâcher.

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