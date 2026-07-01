Concert « Axxion », Maison du Peuple, Alès

Informations pratiques

Concert « Axxion » Vendredi 24 juillet, 20h00 Maison du Peuple Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T20:00:00+02:00 – 2026-07-24T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-24T20:00:00+02:00 – 2026-07-24T21:30:00+02:00

Maison du Peuple Place Danièle Casanova, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Formé de cinq musiciens, ce groupe de reprises pop-rock et funk fait le lien entre les générations et installe une ambiance irrésistible pour danser et se lâcher.