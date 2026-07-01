AGENDA · Alès
Concert « Axxion », Maison du Peuple, Alès
vendredi 24 juillet 2026 · Maison du Peuple · Alès
Informations pratiques
Concert « Axxion » Vendredi 24 juillet, 20h00 Maison du Peuple Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T20:00:00+02:00 – 2026-07-24T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-24T20:00:00+02:00 – 2026-07-24T21:30:00+02:00
Maison du Peuple Place Danièle Casanova, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Formé de cinq musiciens, ce groupe de reprises pop-rock et funk fait le lien entre les générations et installe une ambiance irrésistible pour danser et se lâcher.
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