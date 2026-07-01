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Grand bal folk populaire, Place des Martyrs de la Résistance, Alès

mardi 28 juillet 2026 · Place des Martyrs de la Résistance · Alès

Grand bal folk populaire, Place des Martyrs de la Résistance, Alès

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Lieu
Place des Martyrs de la Résistance
Adresse
Place des Martyrs de la Résistance, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Grand bal folk populaire Mardi 28 juillet, 21h00 Place des Martyrs de la Résistance Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T21:00:00+02:00 – 2026-07-28T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T21:00:00+02:00 – 2026-07-28T23:00:00+02:00

Place des Martyrs de la Résistance Place des Martyrs de la Résistance, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Soirée dans le cadre du Festival des Fous Chantants.

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