AGENDA · Alès
Grand bal folk populaire, Place des Martyrs de la Résistance, Alès
mardi 28 juillet 2026 · Place des Martyrs de la Résistance · Alès
Informations pratiques
Grand bal folk populaire Mardi 28 juillet, 21h00 Place des Martyrs de la Résistance Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T21:00:00+02:00 – 2026-07-28T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T21:00:00+02:00 – 2026-07-28T23:00:00+02:00
Place des Martyrs de la Résistance Place des Martyrs de la Résistance, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Soirée dans le cadre du Festival des Fous Chantants.
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