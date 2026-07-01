Grand bal folk populaire, Place des Martyrs de la Résistance, Alès

mardi 28 juillet 2026 · Place des Martyrs de la Résistance · Alès

Informations pratiques

Grand bal folk populaire Mardi 28 juillet, 21h00 Place des Martyrs de la Résistance Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T21:00:00+02:00 – 2026-07-28T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-28T21:00:00+02:00 – 2026-07-28T23:00:00+02:00

Place des Martyrs de la Résistance Place des Martyrs de la Résistance, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Soirée dans le cadre du Festival des Fous Chantants.