Karaoké géant animé par The Karaoke Killers, Place des Martyrs de la Résistance, Alès

Informations pratiques

Karaoké géant animé par The Karaoke Killers Lundi 27 juillet, 21h30 Place des Martyrs de la Résistance Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-27T21:30:00+02:00 – 2026-07-27T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-27T21:30:00+02:00 – 2026-07-27T23:00:00+02:00

Chacun pourra monter sur scène et chanter accompagné par de véritables musiciens.

Plus de 700 titres au choix, des paroles diffusées en temps réel, un prompteur pour les chanteurs et un grand écran pour le public…

À vous de jouer pour devenir la star d’un soir !

Les inscriptions se feront sur place ou en amont sur le site des Fous Chantants.

Place des Martyrs de la Résistance Place des Martyrs de la Résistance, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Une expérience immersive et festive, bien loin du karaoké classique.