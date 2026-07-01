AGENDA · Alès
Toro piscine, City Stade de Rochebelle, Alès
vendredi 24 juillet 2026 · City Stade de Rochebelle · Alès
Informations pratiques
Toro piscine Vendredi 24 juillet, 20h30 City Stade de Rochebelle Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T20:30:00+02:00 – 2026-07-24T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-24T20:30:00+02:00 – 2026-07-24T21:30:00+02:00
Place à une animation conviviale et estivale mêlant défis, éclats de rire et moments de détente dans une ambiance familiale et dynamique.
City Stade de Rochebelle 104 Rue Brouzen, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Une soirée festive pour petits et grands dans le cadre de “Un été pour tous“.
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