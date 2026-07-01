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Toro piscine, City Stade de Rochebelle, Alès

vendredi 24 juillet 2026 · City Stade de Rochebelle · Alès

Toro piscine, City Stade de Rochebelle, Alès

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
City Stade de Rochebelle
Adresse
104 Rue Brouzen, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Toro piscine Vendredi 24 juillet, 20h30 City Stade de Rochebelle Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T20:30:00+02:00 – 2026-07-24T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-24T20:30:00+02:00 – 2026-07-24T21:30:00+02:00

Place à une animation conviviale et estivale mêlant défis, éclats de rire et moments de détente dans une ambiance familiale et dynamique.

City Stade de Rochebelle 104 Rue Brouzen, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Une soirée festive pour petits et grands dans le cadre de “Un été pour tous“.

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