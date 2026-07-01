Toro piscine, City Stade de Rochebelle, Alès

Informations pratiques

Toro piscine Vendredi 24 juillet, 20h30 City Stade de Rochebelle Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T20:30:00+02:00 – 2026-07-24T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-24T20:30:00+02:00 – 2026-07-24T21:30:00+02:00

Place à une animation conviviale et estivale mêlant défis, éclats de rire et moments de détente dans une ambiance familiale et dynamique.

City Stade de Rochebelle 104 Rue Brouzen, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Une soirée festive pour petits et grands dans le cadre de “Un été pour tous“.