Spectacle « Jade », Mine Témoin d’Alès, Alès

Informations pratiques

Spectacle « Jade » 29 juillet et 5 août Mine Témoin d’Alès Gard

Adulte 10 € / 13 à 17 ans 7,50 € / 6 à 12 ans 5,50 € / Gratuit – 6 ans. Pass soirée 1 spectacle et 1 visite : 20 € adulte / 13 à 17 ans 14 € / 6 à 12 ans 11 € / Gratuit – 6 ans. Pass adulte : 15 € (soirées Maison du Mineur + Mine Témoin). Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T21:30:00+02:00 – 2026-07-29T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-05T21:30:00+02:00 – 2026-08-05T23:00:00+02:00

Dans ce spectacle aérien plein d’humour et de poésie, une chasseuse de trésor intrépide croise le chemin d’une étonnante poupée de chiffon. Au fil de leur aventure, les deux personnages apprennent à se connaître et tissent une complicité aussi touchante qu’inattendue.

Portée par les arts aériens, cette histoire mêle acrobaties, émotions et moments de fantaisie dans un univers visuel délicat et accessible à tous. Entre découvertes, surprises et éclats de rire, elles réalisent peu à peu que le plus beau des trésors n’est pas celui que l’on cherche, mais celui que l’on partage.

Un spectacle familial qui célèbre l’amitié, la confiance et la richesse des rencontres.

Sur réservation

Mercredis 29 juillet et 5 août à 21h30

Tarifs : adulte 10 € / 13 à 17 ans 7,50 € / 6 à 12 ans 5,50 € / Gratuit – 6 ans. Pass soirée 1 spectacle et 1 visite : 20 € adulte / 13 à 17 ans 14 € / 6 à 12 ans 11 € / Gratuit – 6 ans. Pass adulte : 15 € (soirées Maison du Mineur (mardi) + Mine Témoin (mercredi ou vendredi)). Escape game : 25€ par perseonne ou 135€ forfait groupe 6 personnes.

Mine Témoin d’Alès Chemin de la Cité Sainte Marie, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 30 45 15 https://www.mine-temoin.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0466304515 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@mine-temoin.fr »}]

Vivez des soirées uniques entre spectacles en plein air, patrimoine et création artistique. Chaque mercredi, complétez l’expérience avec une visite des galeries ou un escape game avant le spectacle. mine rochebelle