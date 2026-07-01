Projection du concert 2025 des Fous Chantants en hommage à Zazie, Place des Martyrs de la Résistance, Alès

Informations pratiques

Projection du concert 2025 des Fous Chantants en hommage à Zazie Mercredi 29 juillet, 21h30 Place des Martyrs de la Résistance Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T21:30:00+02:00 – 2026-07-29T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-29T21:30:00+02:00 – 2026-07-29T23:00:00+02:00

Place des Martyrs de la Résistance Place des Martyrs de la Résistance, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Redécouvrez les grands moments de l’édition 2025 dédiée au répertoire de Zazie, une projection sera diffusée en cinéma de plein air. Du show et de beaux moments partagés avec l’artiste.