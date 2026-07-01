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Projection du concert 2025 des Fous Chantants en hommage à Zazie, Place des Martyrs de la Résistance, Alès

mercredi 29 juillet 2026 · Place des Martyrs de la Résistance · Alès

Projection du concert 2025 des Fous Chantants en hommage à Zazie, Place des Martyrs de la Résistance, Alès

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
Place des Martyrs de la Résistance
Adresse
Place des Martyrs de la Résistance, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Projection du concert 2025 des Fous Chantants en hommage à Zazie Mercredi 29 juillet, 21h30 Place des Martyrs de la Résistance Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T21:30:00+02:00 – 2026-07-29T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T21:30:00+02:00 – 2026-07-29T23:00:00+02:00

Place des Martyrs de la Résistance Place des Martyrs de la Résistance, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Redécouvrez les grands moments de l’édition 2025 dédiée au répertoire de Zazie, une projection sera diffusée en cinéma de plein air. Du show et de beaux moments partagés avec l’artiste.

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