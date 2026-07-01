La Verrerie l’Été 2/3, Parvis de l’association RAIA, Alès

Informations pratiques

La Verrerie l’Été 2/3 Jeudi 16 juillet, 19h00 Parvis de l’association RAIA Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T19:00:00+02:00 – 2026-07-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-16T19:00:00+02:00 – 2026-07-16T22:00:00+02:00

Aaaattentiooon attraaactiooons !

À la Foire Foiraine, la réussite est fortuite et la foirade est un art !

Passez une sacrée soirée avec Photomatronche, Tir au Cœur, le Rétroviseur, TalonTueuse, la Hache, et bien d’autres stands pour vous surprendre !

Grignotte sur place préparée par l’association Sourire d’un Enfant Malade

Une soirée proposée dans le cadre du dispositifQuartier d’Étéet en partenariat avec leCentre Social R.A.I.A

Parvis de l’association RAIA 34 Av. Jean Baptiste Dumas, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0466864502 »}]

Vous êtes convié·e·s à une sacrée soirée foraine et vous n’êtes pas prêt·e·s de l’oublier ! Soirée Foraine En famille