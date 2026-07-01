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Concert « Les V.P. », Parc de Conilhères, Alès

vendredi 17 juillet 2026 · Parc de Conilhères · Alès

Concert « Les V.P. », Parc de Conilhères, Alès

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
Parc de Conilhères
Adresse
Ancien chemin de Mons, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Concert « Les V.P. » Vendredi 17 juillet, 20h00 Parc de Conilhères Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T20:00:00+02:00 – 2026-07-17T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-17T20:00:00+02:00 – 2026-07-17T21:30:00+02:00

Le groupe « Les VP » déploie une énergie pop rock inspirée des années 70 et 80, entre guitares incisives et rythmes entraînants.
Le groupe revisite les grands classiques pour un voyage musical efficace et fédérateur.

Parc de Conilhères Ancien chemin de Mons, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Le rendez-vous incontournable des amateurs de musique pop rock !

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