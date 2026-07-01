Concert « Les V.P. », Parc de Conilhères, Alès

Informations pratiques

Concert « Les V.P. » Vendredi 17 juillet, 20h00 Parc de Conilhères Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T20:00:00+02:00 – 2026-07-17T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-17T20:00:00+02:00 – 2026-07-17T21:30:00+02:00

Le groupe « Les VP » déploie une énergie pop rock inspirée des années 70 et 80, entre guitares incisives et rythmes entraînants.

Le groupe revisite les grands classiques pour un voyage musical efficace et fédérateur.

Parc de Conilhères Ancien chemin de Mons, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Le rendez-vous incontournable des amateurs de musique pop rock !