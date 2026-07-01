Concert « Orgues en Cévennes », Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

Informations pratiques

Concert « Orgues en Cévennes » Mardi 21 juillet, 18h30 Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Gard

Libre participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T18:30:00+02:00 – 2026-07-21T19:30:00+02:00

Fin : 2026-07-21T18:30:00+02:00 – 2026-07-21T19:30:00+02:00

Concert sur le thème « L’Europe musicale » avec des oeuvres de A. Valente, M. Corrette, D. Scarlatti, N. de Grigny…

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Place Saint-Jean, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Récital d’orgue d’Élise Rollin Concert