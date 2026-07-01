AGENDA · Alès
Concert « Orgues en Cévennes », Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès
mardi 21 juillet 2026 · Cathédrale Saint-Jean-Baptiste · Alès
Informations pratiques
Concert « Orgues en Cévennes » Mardi 21 juillet, 18h30 Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Gard
Libre participation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T18:30:00+02:00 – 2026-07-21T19:30:00+02:00
Fin : 2026-07-21T18:30:00+02:00 – 2026-07-21T19:30:00+02:00
Concert sur le thème « L’Europe musicale » avec des oeuvres de A. Valente, M. Corrette, D. Scarlatti, N. de Grigny…
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Place Saint-Jean, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Récital d’orgue d’Élise Rollin Concert
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