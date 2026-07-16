L’atelier de Laure, Musée du Colombier, Alès

Informations pratiques

L’atelier de Laure Jeudi 23 juillet, 10h30 Musée du Colombier Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T10:30:00+02:00 – 2026-07-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T10:30:00+02:00 – 2026-07-23T12:00:00+02:00

Le thaumatrope est un jouet optique qui crée l’illusion d’un mouvement en tournant un disque avec deux images différentes.

Musée du Colombier Rue Jean Mayodon, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 30 40 https://www.museeducolombier.fr

Laure vous attend au Musée du Colombier pour réaliser un thaumatrope, un accessoire d’optique fascinant connu depuis la Préhistoire.