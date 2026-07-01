Conte aux étoiles, Mine Témoin d’Alès, Alès

Informations pratiques

Conte aux étoiles 22 juillet et 12 août Mine Témoin d’Alès Gard

adulte 10 € / 13 à 17 ans 7,50 € / 6 à 12 ans 5,50 € / Gratuit – 6 ans

Pass soirée 1 spectacle et 1 visite : 20 € adulte / 13 à 17 ans 14 € / 6 à 12 ans 11 € / Gratuit – 6 ans. Pass adulte : 15 € (soirées Maison du Mineur + Mine Témoin). Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T21:30:00+02:00 – 2026-07-22T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-12T21:30:00+02:00 – 2026-08-12T23:00:00+02:00

Soirée contée autour d’un mineur parti chercher le cœur de la Terre, jusqu’à s’enfoncer toujours plus loin dans les profondeurs. Mais au bout de sa pioche, une dernière étincelle jaillit et réveille une mystérieuse guide.

Commence alors un voyage entre monde souterrain et imaginaire céleste, où le public est entraîné dans un récit mêlant légendes, poésie et aventure. Une exploration sensible des profondeurs et de l’imaginaire, entre réel et fantastique.

Sur réservation

22 juillet et 12 août à 21h30

Tarifs : adulte 10 € / 13 à 17 ans 7,50 € / 6 à 12 ans 5,50 € / Gratuit – 6 ans. Pass soirée 1 spectacle et 1 visite : 20 € adulte / 13 à 17 ans 14 € / 6 à 12 ans 11 € / Gratuit – 6 ans. Pass adulte : 15 € (soirées Maison du Mineur (mardi) + Mine Témoin (mercredi ou vendredi)). Escape game : 25€ par personne ou 135€ forfait groupe 6 personnes.

Mine Témoin d’Alès Chemin de la Cité Sainte Marie, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 30 45 15 https://www.mine-temoin.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0466304515 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@mine-temoin.fr »}]

Vivez des soirées uniques entre spectacles en plein air, patrimoine et création artistique. Chaque mercredi, complétez l’expérience avec une visite des galeries ou un escape game avant le spectacle. mine rochebelle