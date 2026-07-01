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Toro piscine, Arènes du Tempéras, Alès

mercredi 8 juillet 2026 · Arènes du Tempéras · Alès

Toro piscine, Arènes du Tempéras, Alès

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Lieu
Arènes du Tempéras
Adresse
Rue Amiral de Suffren, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
5 €

Toro piscine Mercredi 8 juillet, 21h00 Arènes du Tempéras Gard

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T21:00:00+02:00 – 2026-07-08T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T21:00:00+02:00 – 2026-07-08T22:00:00+02:00

Billetterie sur place.

Arènes du Tempéras Rue Amiral de Suffren, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Entre esquives, glissades et fous rires, le public est invité à participer dans une ambiance conviviale et rafraîchissante.

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