AGENDA · Alès
Toro piscine, Arènes du Tempéras, Alès
mercredi 8 juillet 2026 · Arènes du Tempéras · Alès
Informations pratiques
Toro piscine Mercredi 8 juillet, 21h00 Arènes du Tempéras Gard
5 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T21:00:00+02:00 – 2026-07-08T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T21:00:00+02:00 – 2026-07-08T22:00:00+02:00
Billetterie sur place.
Arènes du Tempéras Rue Amiral de Suffren, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Entre esquives, glissades et fous rires, le public est invité à participer dans une ambiance conviviale et rafraîchissante.
À voir aussi à Alès (Gard)
- Stage “théâtre et chant”, Espace André Chamson, Alès 6 juillet 2026
- La figue, une espèce fruitière généreuse et attachante, Les Terrasses du Bosquet, Alès 7 juillet 2026
- Concert « Orgues en Cévennes », Temple d’Alès, Alès 7 juillet 2026
- Concert de Vincent Niclo, Jardins du Bosquet, Alès 9 juillet 2026
- Été amusé, Musée du Colombier, Alès 10 juillet 2026