Toro piscine, Arènes du Tempéras, Alès

Informations pratiques

Toro piscine Mercredi 8 juillet, 21h00 Arènes du Tempéras Gard

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T21:00:00+02:00 – 2026-07-08T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T21:00:00+02:00 – 2026-07-08T22:00:00+02:00

Billetterie sur place.

Arènes du Tempéras Rue Amiral de Suffren, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Entre esquives, glissades et fous rires, le public est invité à participer dans une ambiance conviviale et rafraîchissante.