Été amusé, Musée du Colombier, Alès

Informations pratiques

Été amusé 10 juillet – 28 août, certains vendredis Musée du Colombier Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T10:30:00+02:00 – 2026-07-10T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T10:30:00+02:00 – 2026-08-28T11:30:00+02:00

Musée du Colombier Rue Jean Mayodon, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 30 40 https://www.museeducolombier.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0466863040 »}, {« type »: « link », « value »: « http://museeducolombier.fr »}]

Cet été, le Musée du Colombier invite les petits vacanciers à découvrir la collection Beaux-arts durant une visite animée, ponctuée de jeux. Sur inscription.