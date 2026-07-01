AGENDA · Alès
Été amusé, Musée du Colombier, Alès
vendredi 10 juillet 2026 · Musée du Colombier · Alès
Informations pratiques
Été amusé 10 juillet – 28 août, certains vendredis Musée du Colombier Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T10:30:00+02:00 – 2026-07-10T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T10:30:00+02:00 – 2026-08-28T11:30:00+02:00
Musée du Colombier Rue Jean Mayodon, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 30 40 https://www.museeducolombier.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0466863040 »}, {« type »: « link », « value »: « http://museeducolombier.fr »}]
Cet été, le Musée du Colombier invite les petits vacanciers à découvrir la collection Beaux-arts durant une visite animée, ponctuée de jeux. Sur inscription.
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