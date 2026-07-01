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Été amusé, Musée du Colombier, Alès

vendredi 10 juillet 2026 · Musée du Colombier · Alès

Été amusé, Musée du Colombier, Alès

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Musée du Colombier
Adresse
Rue Jean Mayodon, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard

Été amusé 10 juillet – 28 août, certains vendredis Musée du Colombier Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T10:30:00+02:00 – 2026-07-10T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T10:30:00+02:00 – 2026-08-28T11:30:00+02:00

Musée du Colombier Rue Jean Mayodon, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 30 40 https://www.museeducolombier.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0466863040 »}, {« type »: « link », « value »: « http://museeducolombier.fr »}]
Cet été, le Musée du Colombier invite les petits vacanciers à découvrir la collection Beaux-arts durant une visite animée, ponctuée de jeux. Sur inscription.

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