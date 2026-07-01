Grand Prix de la Chanson Française Camargue Cévennes, Alès Agglomération, Alès

Informations pratiques

Grand Prix de la Chanson Française Camargue Cévennes 11 juillet – 21 août Alès Agglomération Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T21:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00

11 juillet : Anduze

12 juillet : Les Salles du Gardon

24 Juillet : Saint-Maurice-de-Cazevieille

25 juillet : Saint-Cécile d’Andorge

27 juillet : Générargues

29 juillet : Saint-Jean-du-Gard

1er août : Ners

5 août : Saint-Christol-lez-Alès

7 août : Boisset-et-Gaujac

8 août : Laval-Pradel

13 août : Chamborigaud

14 août : Lézan

17 août : La Grand-Combe – Demie-finale

18 août : Saint-Martin-de-Valgalgues – Demie-finale

Alès Agglomération 30100, Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Soirées qualificatives – Qui succèdera à Mélanie Chris, lauréate du grand prix 2025 ?