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Grand Prix de la Chanson Française Camargue Cévennes, Alès Agglomération, Alès

samedi 11 juillet 2026 · Alès Agglomération · Alès

Grand Prix de la Chanson Française Camargue Cévennes, Alès Agglomération, Alès

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
Alès Agglomération
Adresse
30100, Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Grand Prix de la Chanson Française Camargue Cévennes 11 juillet – 21 août Alès Agglomération Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T21:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00

  • 11 juillet : Anduze
  • 12 juillet : Les Salles du Gardon
  • 24 Juillet : Saint-Maurice-de-Cazevieille
  • 25 juillet : Saint-Cécile d’Andorge
  • 27 juillet : Générargues
  • 29 juillet : Saint-Jean-du-Gard
  • 1er août : Ners
  • 5 août : Saint-Christol-lez-Alès
  • 7 août : Boisset-et-Gaujac
  • 8 août : Laval-Pradel
  • 13 août : Chamborigaud
  • 14 août : Lézan
  • 17 août : La Grand-Combe – Demie-finale
  • 18 août : Saint-Martin-de-Valgalgues – Demie-finale

Alès Agglomération 30100, Alès Alès 30100 Gard Occitanie
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