AGENDA · Alès
Grand Prix de la Chanson Française Camargue Cévennes, Alès Agglomération, Alès
samedi 11 juillet 2026 · Alès Agglomération · Alès
Informations pratiques
Grand Prix de la Chanson Française Camargue Cévennes 11 juillet – 21 août Alès Agglomération Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T21:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00
- 11 juillet : Anduze
- 12 juillet : Les Salles du Gardon
- 24 Juillet : Saint-Maurice-de-Cazevieille
- 25 juillet : Saint-Cécile d’Andorge
- 27 juillet : Générargues
- 29 juillet : Saint-Jean-du-Gard
- 1er août : Ners
- 5 août : Saint-Christol-lez-Alès
- 7 août : Boisset-et-Gaujac
- 8 août : Laval-Pradel
- 13 août : Chamborigaud
- 14 août : Lézan
- 17 août : La Grand-Combe – Demie-finale
- 18 août : Saint-Martin-de-Valgalgues – Demie-finale
Alès Agglomération 30100, Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Soirées qualificatives – Qui succèdera à Mélanie Chris, lauréate du grand prix 2025 ?
À voir aussi à Alès (Gard)
- La Verrerie l’Été • Été culturel 2026, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès 1 juillet 2026
- Concert « Orgues en Cévennes », Temple d’Alès, Alès 7 juillet 2026
- Concert de Vincent Niclo, Jardins du Bosquet, Alès 9 juillet 2026
- Fête nationale : le 14-Juillet sur Alès Agglomération, Alès Agglomération, Alès 10 juillet 2026
- Stage Petite Ourse, École municipale d’Astronomie, Alès 13 juillet 2026