Fête nationale : le 14-Juillet sur Alès Agglomération, Alès Agglomération, Alès

Informations pratiques

Fête nationale : le 14-Juillet sur Alès Agglomération 10 – 14 juillet Alès Agglomération Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T19:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-14T19:00:00+02:00 – 2026-07-14T23:30:00+02:00

Du 10 au 13 juillet

– Brignon :

Animations taurines, apéritifs, repas, concours de pétanque, soirées DJ’s.

Feu d’artifice tiré lundi 13 juillet à 23h (offert par le Comité des fêtes).

Du 10 au 14 juillet

– Salindres :

Animations taurines, attractions foraines, concours de pétanque, apéros bodéga avec DJ’s et orchestres.

Le feu d’artifice sera tiré lundi 13 juillet à 22h.

Samedi 11 juillet

– Chamborigaud, de 8h à 1h au parc municipal :

Journée organisée par la municipalité et Chambo’fest. Au programme : vide-greniers, concours de boule et bal. L’orchestre ChristianYann proposera un répertoire varié, adapté à tous les âges, avec sa chanteuse et son chanteur animateur, ses 2 danseuses et ses 5 musiciens pour une soirée d’ambiance et conviviale. Buvette et restauration sur place à partir de 19h.

tél. 04 66 61 47 36

Du 11 au 14 juillet

– Saint-Christol-lez-Alès, Place du Millénaire :

4 jours au rythme de la fête foraine, de la musique et de la taurine avec le club Pyramid Biou ! Buvettes et repas avec les assos de la commune et le Comité des festivités. Gratuit. Cérémonie au monument aux Morts mardi 14 juillet à 11h.

tél. 04 66 60 74 04 – www.saintchristollezales.fr

– Saint-Jean-du-Pin, Centre-village :

Samedi 11 juillet, 19h, concours de pétanque, puis soirée tapas avec DJ Mika.

Dimanche 12 juillet, 17h30, spectacle équestre avec Les Cavaliers du Pont du Gard. 19h30, repas gardiane (12 €, sur résa.). Puis concert avec Daniel Rol.

Lundi 13 : 19h, soirée mousse avec Anim Music. 19h30, repas moules-frites et grillades.

Mardi 14 juillet, dépôt de gerbe et discours au monument aux Morts, puis grand pique-nique républicain dans le pré du foyer communal : dress code “Bleu, Blanc, Rouge” et apéritif offert.

Organisé par le Comité des fêtes. Rens. et résa. : 06 28 43 43 68

– Saint-Paul-la-Coste :

Samedi 11 : de 9h et 14h, concours de pétanque (doublette, inscription : Facebook lesterrassessplc30480). 17h30, vernissage de l’exposition. Puis soirée festive avec concert et DJ jusqu’à 2h.

Lundi 13 : exposition “Saint-Paul-la-Coste célèbre son patrimoine et ses talents” de 10h à 19h, salle Marie-Durand. 19h, soirée paella. 21h30, karaoké au café-restaurant Les Terrasses de Saint-Paul. Formules paella, infos et réservations : 07 61 15 52 50.

Mardi 14 : 11h, cérémonie et discours du maire Adrien Chapon. 12h, apéritif républicain. Gratuit.

Lundi 13 juillet

– Bousoiran-et-Nozières, à partir de 19h, foyer :

La bouff’coiran, organisée par le Comité des fêtes, propose un repas qui se conclura par un feu d’artifice offert par la Mairie. Repas autour de 20 €, résa. au tabac-presse, au Panier boucoirannais ou sur Facebook (“comité des fêtes de boucoiran et nozieres by afb”).

– Cendras, Place Salvador-Allende :

Manège, structure gonflable et jeux en bois pour enfants (gratuits) dès 18h30. 19h, concert avec Octave et son orgue de Barbarie (titres intemporels de la chanson française). 21h, concert du groupe Paris-Brest (chanson française et des pays de l’est, musique qui va du hip-hop à l’électro). Buvette et food truck mettant à l’honneur les saveurs de la cuisine indienne.

– Les Mages, place des Frères Nouvel

Animations avec DJ Niko Event’s.

– Les Salles-du-Gardon, à partir de 14h, parvis de la salle Louis-Aragon

14h, concours de boules. 19h, repas (18 €, résa. en mairie) et snack. 21h, grand spectacle de la troupe Cocktail de Nuit. 22h30, grand show laser. tél. 04 66 34 19 73

– Mons, à partir de 19h, place de la Mairie

19h, apéritif offert par la Mairie et repas porcelet à la broche (sur résa. en mairie). Animations pour les enfants et soirée musicale avec l’orchestre de Christian Yann et ses danseuses. Gratuit.

– Ribaute-les-Tavernes, place PAB :

15h, concours de boules suivi d’un apéritif animé par le groupe Redfish. 23h, feu d’artifice, puis DJ Lucas M pour terminer la soirée. Gratuit. Restauration avec la Rotisserie Royale (19 €, résa. 06 65 50 11 34).

– Saint-Florent-sur-Auzonnet, à partir de 19h, espace extérieur de la salle Jean-Macé

Grande fête citoyenne. Repas (sur réservation) réservé aux Florentins sur l’espace extérieur de la salle Jean-Macé, puis festivités ouvertes à tous : concert de l’orchestre Alain Mayo, show laser à la tombée de la nuit accompagné des performances d’échassiers manipulateurs de feu. Gratuit. saintflorentsurauzonnet.fr.

– Saint-Hilaire-de-Brethmas, complexe sportif et culturel Maurice-Saussine, à partir de 17h :

Châteaux gonflables pour les enfants à partir de 17h. Concert du groupe So Fresh à 19h, avec six artistes pour une ambiance disco-funk-70’. Le traditionnel feu d’artifice sera tiré à 22h30. Buvette et petite restauration proposées par le Comité des fêtes.

– Saint-Jean-de-Ceyrargues, à partir de 19h, la place de la Mairie

Concert live de Backwest à partir de 19h (ambiance country), suivi du groupe Les M&M’s (succès des années 1970 à aujourd’hui revisités). Restauration avec le food truck La Remorque. Dégustations de cuvées locales avec le Domaine Soulier (St-Hippolyte-de-Caton). Gratuit. tél. 04 66 83 29 28 – mairie@sjdc.eu.

– Vézénobres, Champ de Foire :

14h30, concours de boules. Apéritif dansant avec le groupe Sangre Flamenca, repas champêtre et musique d’ambiance. Soirée animée par 2 DJ’s. Feu d’artifice tiré vers 22h30 ou mise en lumière du château Girard, selon la météo). Résa. repas : 06 71 22 77 74. Buvette et petite restauration. Évènement organisé par la municipalité, en partenariat avec l’Entente Football Vézénobres-Cruviers (EFVC).

Les 13 juillet et lundi 14 juillet

Anduze

À l’occasion de la Fête nationale, la commune d’Anduze vous invite à partager deux soirées conviviales au cœur de l’été: -Lundi 13 Juillet: la soirée débutera par un bal sur le Plan de Brie. À 23h, depuis le Pont Submersible, le traditionnel feu d’artifice illuminera le ciel Anduzien, offrant un spectacle haut en couleurs au bord du Gardon. -Mardi 14 Juillet: Marché nocturne sous les lampions, organisé par l’UCIA dans les rues d’Anduze.

Mardi 14 juillet

– Alès

21h30, corso fleuri en centre-ville. 23h, feu d’artifice sur les berges du Gardon. 23h30, bal années 80 sur la place de la Mairie.

– Génolhac, Pont de Rastel, à partir de 8h :

Vide-greniers toute la journée, jeux d’enfants ; présence d’écrivains, loto, exposition au temple, restauration, concours de boules matin et après-midi. Gratuit.

– La Grand-Combe, Place Jean Jaurès

Grand concert de l’orchestre Pyramide.

– Les Plans, de 18h à 23h, place de la Mairie

Cérémonie à 18h. Soirée pizza de 19h à 20h30. Concert gospel à 20h30. Gratuit. tél. 06 81 70 04 40 – commune-les-plans@orange.fr – les plans.org

– Mialet, place de la Mairie à partir de 19h :

La municipalité et le Comité des fêtes proposent un repas (18 €, sur résa. avant le 8 juillet), suivi d’une retraite aux flambeaux et d’un bal populaire. Gratuit. tél. 07 79 42 77 26

– Saint-Jean-de-Valériscle, de 19h à minuit, square Fernand Gineste :

Soirée sous les mûriers avec un concert du trio Les Mumbly’s (ambiance pop rock) à partir de 19h, suivi d’un DJ set assuré par Laurent aux platines. Gratuit. Buvette et petite restauration avec les associations La Yourte et Le Cabas de Saint-Jean-de-Valériscle.

– Saint-Martin-de-Valgalgues, de 11h30 à 17h, esplanade Charles-de-Gaulle

Commémoration au monument aux Morts à 11h30. Puis repas républicain, animations musicales et jeux d’enfants l’après-midi. Gratuit. tél. 04 66 30 12 03 – mairie@saintmartindevalgalgues.fr

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