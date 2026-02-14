La Verrerie l’Été • Été culturel 2026, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès

La Verrerie l’Été • Été culturel 2026 Mercredi 1 juillet, 15h00 La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Gard

Gratuit en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T15:00:00+02:00 – 2026-07-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-01T15:00:00+02:00 – 2026-07-01T18:00:00+02:00

ÉVÉNEMENT

Des rendez-vous vitaminés et joyeux avec au programme : des ateliers, des spectacles et une grande fête pour célébrer l’arrivée de l’été et clôturer la saison en beauté !

DES ATELIERS,

DES SPECTACLES,

ET DES SURPRISES !

PREMIÈRE QUINZAINE DE JUILLET

Dans le cadre de l’Été culturel et de Quartiers d’Été

Date, lieux et programmation à venir…

La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie 155 rue Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 45 02 https://laverreriedales.fr

