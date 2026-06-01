Rencontre d’auteurs, Espace André Chamson, Alès
Rencontre d’auteurs, Espace André Chamson, Alès mercredi 17 juin 2026.
Rencontre d’auteurs Mercredi 17 juin, 18h00 Espace André Chamson Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T18:00:00+02:00 – 2026-06-17T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T18:00:00+02:00 – 2026-06-17T19:00:00+02:00
Espace André Chamson 2 boulevard Louis Blanc, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Organisée par l’association AVF et son cercle de lecture. Avec Mireille Pluchard et Christian Laborie.
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