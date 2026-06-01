Rencontre d’auteurs, Espace André Chamson, Alès

Rencontre d’auteurs Mercredi 17 juin, 18h00 Espace André Chamson Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T18:00:00+02:00 – 2026-06-17T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T18:00:00+02:00 – 2026-06-17T19:00:00+02:00

Espace André Chamson 2 boulevard Louis Blanc, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Organisée par l’association AVF et son cercle de lecture. Avec Mireille Pluchard et Christian Laborie.