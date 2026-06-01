Commémoration, Alès Agglomération, Alès

Commémoration Jeudi 18 juin, 09h00, 11h00, 12h00, 18h00 Alès Agglomération Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T09:00:00+02:00 – 2026-06-18T09:30:00+02:00

Fin : 2026-06-18T18:00:00+02:00 – 2026-06-18T18:30:00+02:00

9h, Alès, square Verdun, jardins du Bosquet

square Verdun, jardins du Bosquet 11h, Rousson, monument pour la Paix

monument pour la Paix 12h, St-Hilaire-de-Brethmas, monument aux Morts, complexe Maurice Saussine

monument aux Morts, complexe Maurice Saussine 18h, Saint-Christol-lez-Alès, monument aux Morts, place Ange Alvarez

Alès Agglomération 30100, Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Commémoration de l’appel du Général De Gaulle Hommage Cérémonie