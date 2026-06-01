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Commémoration, Alès Agglomération, Alès

Commémoration, Alès Agglomération, Alès

Commémoration, Alès Agglomération, Alès jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Alès Agglomération

Adresse : 30100, Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Commémoration Jeudi 18 juin, 09h00, 11h00, 12h00, 18h00 Alès Agglomération Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T09:00:00+02:00 – 2026-06-18T09:30:00+02:00
Fin : 2026-06-18T18:00:00+02:00 – 2026-06-18T18:30:00+02:00

  • 9h, Alès, square Verdun, jardins du Bosquet
  • 11h, Rousson, monument pour la Paix
  • 12h, St-Hilaire-de-Brethmas, monument aux Morts, complexe Maurice Saussine
  • 18h, Saint-Christol-lez-Alès, monument aux Morts, place Ange Alvarez

Alès Agglomération 30100, Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Commémoration de l’appel du Général De Gaulle Hommage Cérémonie

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