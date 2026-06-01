Commémoration, Alès Agglomération, Alès
Commémoration, Alès Agglomération, Alès jeudi 18 juin 2026.
Commémoration Jeudi 18 juin, 09h00, 11h00, 12h00, 18h00 Alès Agglomération Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T09:00:00+02:00 – 2026-06-18T09:30:00+02:00
Fin : 2026-06-18T18:00:00+02:00 – 2026-06-18T18:30:00+02:00
- 9h, Alès, square Verdun, jardins du Bosquet
- 11h, Rousson, monument pour la Paix
- 12h, St-Hilaire-de-Brethmas, monument aux Morts, complexe Maurice Saussine
- 18h, Saint-Christol-lez-Alès, monument aux Morts, place Ange Alvarez
Alès Agglomération 30100, Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Commémoration de l’appel du Général De Gaulle Hommage Cérémonie
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