Concert « Orgues en Cévennes », Temple d’Alès, Alès

Informations pratiques

Concert « Orgues en Cévennes » Mardi 7 juillet, 18h30 Temple d’Alès Gard

Libre participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T18:30:00+02:00 – 2026-07-07T19:30:00+02:00

Fin : 2026-07-07T18:30:00+02:00 – 2026-07-07T19:30:00+02:00

Concert sur le thème « Éventail cosmique » avec des oeuvres de J.S Bach, G. Muffat, H. Fourès…

Temple d’Alès Place du Temple, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Récital d’orgue de Jean-Pierre Rolland. Concert Chorale