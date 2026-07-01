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Concert « Orgues en Cévennes », Temple d’Alès, Alès

mardi 7 juillet 2026 · Temple d'Alès · Alès

Concert « Orgues en Cévennes », Temple d’Alès, Alès

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Lieu
Temple d'Alès
Adresse
Place du Temple, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Libre participation

Concert « Orgues en Cévennes » Mardi 7 juillet, 18h30 Temple d’Alès Gard

Libre participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T18:30:00+02:00 – 2026-07-07T19:30:00+02:00
Fin : 2026-07-07T18:30:00+02:00 – 2026-07-07T19:30:00+02:00

Concert sur le thème « Éventail cosmique » avec des oeuvres de J.S Bach, G. Muffat, H. Fourès…

Temple d’Alès Place du Temple, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Récital d’orgue de Jean-Pierre Rolland. Concert Chorale

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