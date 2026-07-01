AGENDA · Alès
Bal « Show 80 », Place de l’Hôtel de Ville d’Alès, Alès
mardi 14 juillet 2026 · Place de l’Hôtel de Ville d'Alès · Alès
Informations pratiques
Bal « Show 80 » Mardi 14 juillet, 23h30 Place de l’Hôtel de Ville d’Alès Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-14T23:30:00+02:00 – 2026-07-14T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-14T23:30:00+02:00 – 2026-07-14T23:59:00+02:00
Un véritable orchestre de variétés, rythmé par les plus grands tubes disco, 80 et 90, pour une ambiance festive et dansante tout l’été.
Place de l’Hôtel de Ville d’Alès Place de l’Hôtel de Ville, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Avec l’orchestre Show 80, chanteurs, chanteuses, musiciens et danseuses se relaient dans un show complet et énergique.
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