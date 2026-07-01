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Bal « Show 80 », Place de l’Hôtel de Ville d’Alès, Alès

mardi 14 juillet 2026 · Place de l’Hôtel de Ville d'Alès · Alès

Bal « Show 80 », Place de l’Hôtel de Ville d’Alès, Alès

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Lieu
Place de l’Hôtel de Ville d'Alès
Adresse
Place de l’Hôtel de Ville, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Bal « Show 80 » Mardi 14 juillet, 23h30 Place de l’Hôtel de Ville d’Alès Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-14T23:30:00+02:00 – 2026-07-14T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-14T23:30:00+02:00 – 2026-07-14T23:59:00+02:00

Un véritable orchestre de variétés, rythmé par les plus grands tubes disco, 80 et 90, pour une ambiance festive et dansante tout l’été.

Place de l’Hôtel de Ville d’Alès Place de l’Hôtel de Ville, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Avec l’orchestre Show 80, chanteurs, chanteuses, musiciens et danseuses se relaient dans un show complet et énergique.

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