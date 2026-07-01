Les mercredis soir autour des Halles, Halles de l’Abbaye, Alès

Informations pratiques

Les mercredis soir autour des Halles 15 juillet – 19 août, les mercredis Halles de l’Abbaye Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T18:00:00+02:00 – 2026-07-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-19T18:00:00+02:00 – 2026-08-19T22:00:00+02:00

L’occasion de manger un bout, boire un verre, écouter de la musique et pourquoi pas esquisser quelques pas de danse…

Halles de l’Abbaye Place de l’abbaye, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Chaque mercredi, en début de soirée, des animations gratuites sont proposées pour renforcer l’attractivité du site.