AGENDA · Alès
Les mercredis soir autour des Halles, Halles de l’Abbaye, Alès
mercredi 15 juillet 2026 · Halles de l'Abbaye · Alès
Informations pratiques
Les mercredis soir autour des Halles 15 juillet – 19 août, les mercredis Halles de l’Abbaye Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T18:00:00+02:00 – 2026-07-15T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T18:00:00+02:00 – 2026-08-19T22:00:00+02:00
L’occasion de manger un bout, boire un verre, écouter de la musique et pourquoi pas esquisser quelques pas de danse…
Halles de l’Abbaye Place de l’abbaye, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Chaque mercredi, en début de soirée, des animations gratuites sont proposées pour renforcer l’attractivité du site.
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