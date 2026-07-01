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Les mercredis soir autour des Halles, Halles de l’Abbaye, Alès

mercredi 15 juillet 2026 · Halles de l'Abbaye · Alès

Les mercredis soir autour des Halles, Halles de l’Abbaye, Alès

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
Halles de l'Abbaye
Adresse
Place de l'abbaye, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard

Les mercredis soir autour des Halles 15 juillet – 19 août, les mercredis Halles de l’Abbaye Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T18:00:00+02:00 – 2026-07-15T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T18:00:00+02:00 – 2026-08-19T22:00:00+02:00

L’occasion de manger un bout, boire un verre, écouter de la musique et pourquoi pas esquisser quelques pas de danse…

Halles de l’Abbaye Place de l’abbaye, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Chaque mercredi, en début de soirée, des animations gratuites sont proposées pour renforcer l’attractivité du site.

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