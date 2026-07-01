Concert « Les mercredis à Vauban », Cour du Fort Vauban, Alès
mercredi 22 juillet 2026 · Cour du Fort Vauban · Alès
Informations pratiques
Concert « Les mercredis à Vauban » Mercredi 22 juillet, 20h30 Cour du Fort Vauban Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T20:30:00+02:00 – 2026-07-22T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T20:30:00+02:00 – 2026-07-22T22:00:00+02:00
Sweet Gombo fusionne compositions originales et reprises aux parfums afrobeat, latins et afro-caribéens.
Grooves et énergie fiévreuse vous font vivre une expérience festive et sensuelle. Neuf artistes en scène pour un voyage brûlant et envoûtant.
Attention ! Événement limité à 500 places.
En cas de risque d’intempéries ou de canicule le concert se jouera à l’Espace Alès-Cazot.
© Guilhem Rey-Ferradini
Cour du Fort Vauban Boulevard Vauban, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Sweet Gombo – Afrobeat-Jazz
À voir aussi à Alès (Gard)
- La Verrerie l’Été • Été culturel 2026, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès 1 juillet 2026
- Concert « Orgues en Cévennes », Temple d’Alès, Alès 7 juillet 2026
- Concert de Vincent Niclo, Jardins du Bosquet, Alès 9 juillet 2026
- Été amusé, Musée du Colombier, Alès 10 juillet 2026
- Fête nationale : le 14-Juillet sur Alès Agglomération, Alès Agglomération, Alès 10 juillet 2026