Concert « Les mercredis à Vauban », Cour du Fort Vauban, Alès

Informations pratiques

Concert « Les mercredis à Vauban » Mercredi 22 juillet, 20h30 Cour du Fort Vauban Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T20:30:00+02:00 – 2026-07-22T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T20:30:00+02:00 – 2026-07-22T22:00:00+02:00

Sweet Gombo fusionne compositions originales et reprises aux parfums afrobeat, latins et afro-caribéens.

Grooves et énergie fiévreuse vous font vivre une expérience festive et sensuelle. Neuf artistes en scène pour un voyage brûlant et envoûtant.

Attention ! Événement limité à 500 places.

En cas de risque d’intempéries ou de canicule le concert se jouera à l’Espace Alès-Cazot.

© Guilhem Rey-Ferradini

Cour du Fort Vauban Boulevard Vauban, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Sweet Gombo – Afrobeat-Jazz