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Concert « Les mercredis à Vauban », Cour du Fort Vauban, Alès

mercredi 22 juillet 2026 · Cour du Fort Vauban · Alès

Concert « Les mercredis à Vauban », Cour du Fort Vauban, Alès

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
Cour du Fort Vauban
Adresse
Boulevard Vauban, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Concert « Les mercredis à Vauban » Mercredi 22 juillet, 20h30 Cour du Fort Vauban Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T20:30:00+02:00 – 2026-07-22T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T20:30:00+02:00 – 2026-07-22T22:00:00+02:00

Sweet Gombo fusionne compositions originales et reprises aux parfums afrobeat, latins et afro-caribéens.
Grooves et énergie fiévreuse vous font vivre une expérience festive et sensuelle. Neuf artistes en scène pour un voyage brûlant et envoûtant.

Attention ! Événement limité à 500 places.

En cas de risque d’intempéries ou de canicule le concert se jouera à l’Espace Alès-Cazot.

© Guilhem Rey-Ferradini

Cour du Fort Vauban Boulevard Vauban, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Sweet Gombo – Afrobeat-Jazz

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