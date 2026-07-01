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Les jeudis de la jeunesse, Berges du Gardon, Alès

jeudi 23 juillet 2026 · Berges du Gardon · Alès

Les jeudis de la jeunesse, Berges du Gardon, Alès

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Berges du Gardon
Adresse
30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Les jeudis de la jeunesse Jeudi 23 juillet, 18h00 Berges du Gardon Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T18:00:00+02:00 – 2026-07-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T18:00:00+02:00 – 2026-07-23T21:00:00+02:00

Les jeudis de la jeunesse auront lieu sur les berges du Gardon à côté du Pont Vieux.

Berges du Gardon 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Animations pour enfants avec bassin aquatique, toboggan gonflable, atelier maquillage, ventre-glisse de 14 mètres et jeux en bois. La soirée sera dynamisée par un DJ.

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