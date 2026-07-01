AGENDA · Alès
Vide-greniers nocturne, Stade de la montée de Silhol, Alès
samedi 18 juillet 2026 · Stade de la montée de Silhol · Alès
Informations pratiques
Vide-greniers nocturne Samedi 18 juillet, 16h00 Stade de la montée de Silhol Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T16:00:00+02:00 – 2026-07-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T16:00:00+02:00 – 2026-07-18T22:00:00+02:00
Stade de la montée de Silhol Chemin de Sauvezon, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 34 68 61 09 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 30 73 92 46 »}]
Organisé par Redonne 30, en faveur de l’association Café des libertés.
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