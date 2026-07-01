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Vide-greniers nocturne, Stade de la montée de Silhol, Alès

samedi 18 juillet 2026 · Stade de la montée de Silhol · Alès

Vide-greniers nocturne, Stade de la montée de Silhol, Alès

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Stade de la montée de Silhol
Adresse
Chemin de Sauvezon, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard

Vide-greniers nocturne Samedi 18 juillet, 16h00 Stade de la montée de Silhol Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T16:00:00+02:00 – 2026-07-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T16:00:00+02:00 – 2026-07-18T22:00:00+02:00

Stade de la montée de Silhol Chemin de Sauvezon, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 34 68 61 09 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 30 73 92 46 »}]
Organisé par Redonne 30, en faveur de l’association Café des libertés.

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