Vide-greniers nocturne, Stade de la montée de Silhol, Alès

samedi 18 juillet 2026 · Stade de la montée de Silhol · Alès

Informations pratiques

Vide-greniers nocturne Samedi 18 juillet, 16h00 Stade de la montée de Silhol Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T16:00:00+02:00 – 2026-07-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T16:00:00+02:00 – 2026-07-18T22:00:00+02:00

Stade de la montée de Silhol Chemin de Sauvezon, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 34 68 61 09 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 30 73 92 46 »}]

Organisé par Redonne 30, en faveur de l’association Café des libertés.