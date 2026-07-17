Si c’est une bête, Médiathèque Alphonse Daudet – Forum, Alès

Informations pratiques

Si c’est une bête 30 juillet – 29 décembre Médiathèque Alphonse Daudet – Forum Gard

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T13:30:00+02:00 – 2026-07-30T16:45:00+02:00

Fin : 2026-12-29T10:00:00+01:00 – 2026-12-29T16:45:00+01:00

Participez à une création collective qui explore les violences d’hier et d’aujourd’hui à travers la figure de la Bête du Gévaudan.

Mêlant impros, textes classiques et contemporains.

Ouvert aux adolescents et adultes

Médiathèque Alphonse Daudet – Forum 24 rue Edgar Quinet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 91 20 30 https://www.mediatheque-ales.fr https://www.facebook.com/mediatheque.ales [{« type »: « phone », « value »: « 0663513402 »}, {« type »: « email », « value »: « mrytournage@gmail.com »}]

Atelier théâtre participatif