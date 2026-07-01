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Challenge de l’humour, Jardins du Bosquet, Alès

mardi 21 juillet 2026 · Jardins du Bosquet · Alès

Challenge de l’humour, Jardins du Bosquet, Alès

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
Jardins du Bosquet
Adresse
1 rue dHombres Firmas, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Challenge de l’humour Mardi 21 juillet, 21h00 Jardins du Bosquet Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T21:00:00+02:00 – 2026-07-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T21:00:00+02:00 – 2026-07-21T23:00:00+02:00

Ce challenge ouvert à tous à partir de 16 ans est l’occasion pour des artistes locaux de monter sur scène et de montrer leurs talents comiques. Une soirée exceptionnelle où les rires du public donneront la chance à l’humour.

Jardins du Bosquet 1 rue dHombres Firmas, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Soirée de sélection des nouveaux talents du rire, présenté par Jean-Lou Chaffre.

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