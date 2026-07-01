AGENDA · Alès
Challenge de l’humour, Jardins du Bosquet, Alès
mardi 21 juillet 2026 · Jardins du Bosquet · Alès
Informations pratiques
Challenge de l’humour Mardi 21 juillet, 21h00 Jardins du Bosquet Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T21:00:00+02:00 – 2026-07-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T21:00:00+02:00 – 2026-07-21T23:00:00+02:00
Ce challenge ouvert à tous à partir de 16 ans est l’occasion pour des artistes locaux de monter sur scène et de montrer leurs talents comiques. Une soirée exceptionnelle où les rires du public donneront la chance à l’humour.
Jardins du Bosquet 1 rue dHombres Firmas, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Soirée de sélection des nouveaux talents du rire, présenté par Jean-Lou Chaffre.
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