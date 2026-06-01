Coupe du monde, Salle Louis Aragon, Les Salles-du-Gardon

Coupe du monde Mardi 16 juin, 21h00 Salle Louis Aragon Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T21:00:00+02:00 – 2026-06-16T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-16T21:00:00+02:00 – 2026-06-16T23:00:00+02:00

Foodtruck et buvette.

Salle Louis Aragon 8 place du 8 Mai 1945, 30110 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon 30110 Gard Occitanie

Diffusion sur écran géant du match France-Sénégal.