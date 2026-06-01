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Coupe du monde, Salle Louis Aragon, Les Salles-du-Gardon

Coupe du monde, Salle Louis Aragon, Les Salles-du-Gardon

Coupe du monde, Salle Louis Aragon, Les Salles-du-Gardon mardi 16 juin 2026.

Lieu : Salle Louis Aragon

Adresse : 8 place du 8 Mai 1945, 30110 Les Salles-du-Gardon

Ville : 30110 Les Salles-du-Gardon

Département : Gard

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Tarif : Gratuit

Coupe du monde Mardi 16 juin, 21h00 Salle Louis Aragon Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T21:00:00+02:00 – 2026-06-16T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-16T21:00:00+02:00 – 2026-06-16T23:00:00+02:00

Foodtruck et buvette.

Salle Louis Aragon 8 place du 8 Mai 1945, 30110 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon 30110 Gard Occitanie
Diffusion sur écran géant du match France-Sénégal.

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