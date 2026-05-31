Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto en plein air, École Paul Langevin, Les Salles-du-Gardon

Loto en plein air, École Paul Langevin, Les Salles-du-Gardon

Loto en plein air, École Paul Langevin, Les Salles-du-Gardon mardi 30 juin 2026.

Lieu : École Paul Langevin

Adresse : Rue Paul Langevin, 30110 Les Salles-du-Gardon

Ville : 30110 Les Salles-du-Gardon

Département : Gard

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif : Voir sur place

Loto en plein air Mardi 30 juin, 20h00 École Paul Langevin Gard

Voir sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-30T20:00:00+02:00 – 2026-06-30T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-30T20:00:00+02:00 – 2026-06-30T22:00:00+02:00

École Paul Langevin Rue Paul Langevin, 30110 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon 30110 Gard Occitanie
Organisé par le CCAS. Loto Jeu

À voir aussi à Les Salles-du-Gardon (Gard)