Loto en plein air, École Paul Langevin, Les Salles-du-Gardon
Loto en plein air, École Paul Langevin, Les Salles-du-Gardon mardi 30 juin 2026.
Loto en plein air Mardi 30 juin, 20h00 École Paul Langevin Gard
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-30T20:00:00+02:00 – 2026-06-30T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-30T20:00:00+02:00 – 2026-06-30T22:00:00+02:00
École Paul Langevin Rue Paul Langevin, 30110 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon 30110 Gard Occitanie
Organisé par le CCAS. Loto Jeu