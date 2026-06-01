Vide-greniers, Les Salles du Gardon, Les Salles-du-Gardon

Vide-greniers Dimanche 7 juin, 08h00 Les Salles du Gardon Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Les Salles du Gardon 30110 Les Salles du Gardon Les Salles-du-Gardon 30110 Gard Occitanie

Installation entre 7h et 8h. Buvette et restauration.