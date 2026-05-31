Marché nocturne, Salle Louis Aragon, Les Salles-du-Gardon
Marché nocturne, Salle Louis Aragon, Les Salles-du-Gardon lundi 6 juillet 2026.
Marché nocturne 6 juillet et 3 août Salle Louis Aragon Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T18:00:00+02:00 – 2026-07-06T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-03T18:00:00+02:00 – 2026-08-03T23:00:00+02:00
Salle Louis Aragon 8 place du 8 Mai 1945, 30110 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon 30110 Gard Occitanie
Ambiance, saveurs et artisanat vous attendent au marché nocturne.