Soirée guinguette, Anciennes écoles de l’Impostaire, Les Salles-du-Gardon

samedi 25 juillet 2026 · Anciennes écoles de l’Impostaire · Les Salles-du-Gardon

Informations pratiques

Soirée guinguette Samedi 25 juillet, 21h00 Anciennes écoles de l’Impostaire Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T21:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-25T21:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:59:00+02:00

Anciennes écoles de l’Impostaire 30110 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon 30110 Gard Occitanie

Grand bal animé par Hervé Ambiance.