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Soirée guinguette, Anciennes écoles de l’Impostaire, Les Salles-du-Gardon

samedi 25 juillet 2026 · Anciennes écoles de l’Impostaire · Les Salles-du-Gardon

Soirée guinguette, Anciennes écoles de l’Impostaire, Les Salles-du-Gardon

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Anciennes écoles de l’Impostaire
Adresse
30110 Les Salles-du-Gardon
Ville
30110 Les Salles-du-Gardon
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Soirée guinguette Samedi 25 juillet, 21h00 Anciennes écoles de l’Impostaire Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T21:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-25T21:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:59:00+02:00

Anciennes écoles de l’Impostaire 30110 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon 30110 Gard Occitanie
Grand bal animé par Hervé Ambiance.

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