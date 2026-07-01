AGENDA · Les Salles-du-Gardon
Soirée guinguette, Anciennes écoles de l’Impostaire, Les Salles-du-Gardon
samedi 25 juillet 2026 · Anciennes écoles de l’Impostaire · Les Salles-du-Gardon
Informations pratiques
Soirée guinguette Samedi 25 juillet, 21h00 Anciennes écoles de l’Impostaire Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T21:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-25T21:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:59:00+02:00
Anciennes écoles de l’Impostaire 30110 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon 30110 Gard Occitanie
Grand bal animé par Hervé Ambiance.
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