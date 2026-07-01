AGENDA · Les Salles-du-Gardon
Variétés françaises et années 80’, Pré de l’Oasis, Les Salles-du-Gardon
vendredi 7 août 2026 · Pré de l’Oasis · Les Salles-du-Gardon
Informations pratiques
Variétés françaises et années 80’ Vendredi 7 août, 21h15 Pré de l’Oasis Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-07T21:15:00+02:00 – 2026-08-07T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-07T21:15:00+02:00 – 2026-08-07T23:00:00+02:00
Pré de l’Oasis L’Habitarelle, 30110 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon 30110 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 34 19 73 »}]
Grand show et bal animé par Audrey Dumas. Festivités Danse
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