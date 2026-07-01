Jeux aquatiques pour enfants, Parc du Millénaire, Les Salles-du-Gardon

lundi 20 juillet 2026 · Parc du Millénaire · Les Salles-du-Gardon

Informations pratiques

Jeux aquatiques pour enfants Lundi 20 juillet, 10h30 Parc du Millénaire Gard

5 € (dégressif dès 3 enfants d’une même famille)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T10:30:00+02:00 – 2026-07-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-20T10:30:00+02:00 – 2026-07-20T17:30:00+02:00

Parc du Millénaire 30110 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon 30110 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 34 19 73 »}]

Toboggans aquatiques et pataugeoires.