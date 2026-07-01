AGENDA · Les Salles-du-Gardon
Jeux aquatiques pour enfants, Parc du Millénaire, Les Salles-du-Gardon
lundi 20 juillet 2026 · Parc du Millénaire · Les Salles-du-Gardon
Informations pratiques
Jeux aquatiques pour enfants Lundi 20 juillet, 10h30 Parc du Millénaire Gard
5 € (dégressif dès 3 enfants d’une même famille)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T10:30:00+02:00 – 2026-07-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-20T10:30:00+02:00 – 2026-07-20T17:30:00+02:00
Parc du Millénaire 30110 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon 30110 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 34 19 73 »}]
Toboggans aquatiques et pataugeoires.
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