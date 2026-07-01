Cinéma en plein air, Salle Louis Aragon, Les Salles-du-Gardon

Informations pratiques

Cinéma en plein air Vendredi 17 juillet, 21h15 Salle Louis Aragon Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T21:15:00+02:00 – 2026-07-17T23:15:00+02:00

Fin : 2026-07-17T21:15:00+02:00 – 2026-07-17T23:15:00+02:00

Mine de rien (comédie, tout public).

Salle Louis Aragon 8 place du 8 Mai 1945, 30110 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon 30110 Gard Occitanie

Installez-vous confortablement et profitez de la séance. Cinéma Film