Rémy chante Sardou, École Paul Langevin, Les Salles-du-Gardon

Informations pratiques

Rémy chante Sardou Jeudi 23 juillet, 21h00 École Paul Langevin Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T21:00:00+02:00 – 2026-07-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-23T21:00:00+02:00 – 2026-07-23T22:30:00+02:00

École Paul Langevin Rue Paul Langevin, 30110 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon 30110 Gard Occitanie

Concert de variété française.