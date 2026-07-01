AGENDA · Les Salles-du-Gardon
Rémy chante Sardou, École Paul Langevin, Les Salles-du-Gardon
jeudi 23 juillet 2026 · École Paul Langevin · Les Salles-du-Gardon
Informations pratiques
Rémy chante Sardou Jeudi 23 juillet, 21h00 École Paul Langevin Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T21:00:00+02:00 – 2026-07-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-23T21:00:00+02:00 – 2026-07-23T22:30:00+02:00
École Paul Langevin Rue Paul Langevin, 30110 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon 30110 Gard Occitanie
Concert de variété française.
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