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Soirée guinguette, Place de l’église, Les Salles-du-Gardon

mardi 18 août 2026 · Place de l'église · Les Salles-du-Gardon

Soirée guinguette, Place de l’église, Les Salles-du-Gardon

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Lieu
Place de l'église
Adresse
Rue de la plaine 30110 Les Salles-du-Gardon
Ville
30110 Les Salles-du-Gardon
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Soirée guinguette Mardi 18 août, 21h00 Place de l’église Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-18T21:00:00+02:00 – 2026-08-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-18T21:00:00+02:00 – 2026-08-18T23:59:00+02:00

Place de l’église Rue de la plaine 30110 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon 30110 Gard Occitanie
Grand bal animé par Hervé Ambiance.

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