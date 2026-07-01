Soirée guinguette, Place de l’église, Les Salles-du-Gardon

mardi 18 août 2026 · Place de l'église · Les Salles-du-Gardon

Informations pratiques

Soirée guinguette Mardi 18 août, 21h00 Place de l’église Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-18T21:00:00+02:00 – 2026-08-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-18T21:00:00+02:00 – 2026-08-18T23:59:00+02:00

Place de l’église Rue de la plaine 30110 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon 30110 Gard Occitanie

Grand bal animé par Hervé Ambiance.