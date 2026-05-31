Karaoké géant, Salle Louis Aragon, Les Salles-du-Gardon
Karaoké géant, Salle Louis Aragon, Les Salles-du-Gardon samedi 20 juin 2026.
Karaoké géant Samedi 20 juin, 17h00 Salle Louis Aragon Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T21:30:00+02:00
Salle Louis Aragon 8 place du 8 Mai 1945, 30110 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon 30110 Gard Occitanie
À 17h, concert de l’association Chants-Sons et Loisirs en Salle. À 20h, karaoké pour tous. Karaoke
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