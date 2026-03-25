Sabaton + Bloodywood et Nightmare boulevard des arènes Nîmes

Sabaton + Bloodywood et Nightmare

boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard

Tarif : 57 – 57 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 20:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Le fameux groupe de heavy metal suédois viendra à l’occasion de The Legendary Tour une tournée révolutionnaire qu’ils présentent comme la plus grande et la meilleure qu’il ait jamais entreprise au cours de ses 25 ans de carrière !

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boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com

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English :

The famous heavy metal sue?dois will be coming on The Legendary Tour , a revolutionary tour they are billing as the biggest and best they’ve ever undertaken in their 25-year career!

L’événement Sabaton + Bloodywood et Nightmare Nîmes a été mis à jour le 2026-03-25 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes