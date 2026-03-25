Sabaton + Bloodywood et Nightmare boulevard des arènes Nîmes
Sabaton + Bloodywood et Nightmare boulevard des arènes Nîmes mercredi 17 juin 2026.
Sabaton + Bloodywood et Nightmare
boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard
Tarif : 57 – 57 – 90 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 20:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Le fameux groupe de heavy metal suédois viendra à l’occasion de The Legendary Tour une tournée révolutionnaire qu’ils présentent comme la plus grande et la meilleure qu’il ait jamais entreprise au cours de ses 25 ans de carrière !
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boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com
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English :
The famous heavy metal sue?dois will be coming on The Legendary Tour , a revolutionary tour they are billing as the biggest and best they’ve ever undertaken in their 25-year career!
L’événement Sabaton + Bloodywood et Nightmare Nîmes a été mis à jour le 2026-03-25 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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