Black Eyed Peas Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes
Black Eyed Peas Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes mardi 23 juin 2026.
Nîmes
Black Eyed Peas Festival de Nîmes
boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard
Tarif : 51.5 – 51.5 – 123 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:30:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Le trio légendaire de Los Angeles — will.i.am, Apl.de.Ap et Taboo — compte plus de 25 ans de carrière, six GRAMMY® Awards et des ventes mondiales de 35 millions d’albums et 120 millions de singles.
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boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com
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English :
The legendary Los Angeles trio ? will.i.am, Apl.de.Ap and Taboo ? boast a 25-year career, six GRAMMY® Awards and worldwide sales of 35 million albums and 120 million singles.
L’événement Black Eyed Peas Festival de Nîmes Nîmes a été mis à jour le 2025-11-25 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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