Black Eyed Peas Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes

Nîmes

Black Eyed Peas Festival de Nîmes

boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard

Tarif : 51.5 – 51.5 – 123 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 20:30:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Le trio légendaire de Los Angeles — will.i.am, Apl.de.Ap et Taboo — compte plus de 25 ans de carrière, six GRAMMY® Awards et des ventes mondiales de 35 millions d’albums et 120 millions de singles.

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boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com

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English :

The legendary Los Angeles trio ? will.i.am, Apl.de.Ap and Taboo ? boast a 25-year career, six GRAMMY® Awards and worldwide sales of 35 million albums and 120 million singles.

L’événement Black Eyed Peas Festival de Nîmes Nîmes a été mis à jour le 2025-11-25 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes