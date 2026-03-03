La vraie fausse histoire de Nîmes RDV à l’Office de Tourisme Nîmes

La vraie fausse histoire de Nîmes

RDV à l'Office de Tourisme 6 Boulevard des Arènes Nîmes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Les étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, enfants de 11 à 16 ans, les habitants de Nîmes pour les visites de Nîmes.

Début : 2026-06-17 18:00:00

fin : 2026-06-17 20:00:00

2026-06-17

Des crocodiles dans la Fontaine de Nîmes ? Des chrétiens écartelés sur la piste des Arènes ? Des sous-sols qui conduisent jusqu’à Arles ? Mais bien sûr !

English :

Crocodiles in the Nîmes Fountain? Christians quartered in the Arena? Basements that lead all the way to Arles? But of course!

