Nîmes et le crime RDV à l’Office de Tourisme Nîmes

Nîmes et le crime
RDV à l’Office de Tourisme 6 Boulevard des Arènes Nîmes Gard
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-06-24 18:30:00
fin : 2026-07-05 20:30:00
2026-06-24 2026-07-05 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-16 2026-08-30
Délations, crimes, erreurs judiciaires, arrestations, exécutions…
RDV à l’Office de Tourisme 6 Boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com
English :
Whistle-blowers, crimes, miscarriages of justice, arrests, executions?
