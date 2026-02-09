[ANNULE] Neil Young & The Chrome Hearts + Elvis Costello & The Imposters with Charlie Sexton Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes
[ANNULE] Neil Young & The Chrome Hearts + Elvis Costello & The Imposters with Charlie Sexton Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes lundi 22 juin 2026.
Tarif : 79 – 79 – 178 EUR
Début : 2026-06-22 20:30:00
fin : 2026-06-22
Nous vous informons que, suite à la décision de l’artiste, le concert de Neil Young & The Chrome Hearts initialement prévu au Festival de Nîmes, ainsi que l’ensemble des dates européennes, sont annulés.
English :
Please be informed that, following the artist’s decision, the Neil Young & The Chrome Hearts concert originally scheduled for the Nîmes Festival, as well as all European dates, are cancelled.
