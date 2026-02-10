Lenny Kravitz + De’Wayne Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes
Lenny Kravitz + De’Wayne Festival de Nîmes
Tarif : 68 – 68 – 183.5 EUR
Début : 2026-06-24 20:30:00
Considéré comme l’un des plus grands musiciens de rock de notre époque, Lenny Kravitz a transcendé les genres, les styles, les cultures et les classes au cours d’une carrière musicale de plus de trois décennies.
boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com
English :
Considered one of the greatest rock musicians of our time, Lenny Kravitz has transcended genres, styles, cultures and classes in a musical career spanning more than three decades.
