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Vernissage de l’exposition Per Lucem, Samuel Bastide, le fabuleux colporteur d’images., Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard

Vernissage de l’exposition Per Lucem, Samuel Bastide, le fabuleux colporteur d’images., Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard

Vernissage de l’exposition Per Lucem, Samuel Bastide, le fabuleux colporteur d’images., Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles

Adresse : 5 rue de l’Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard

Ville : 30270 Saint-Jean-du-Gard

Département : Gard

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Vernissage de l’exposition Per Lucem, Samuel Bastide, le fabuleux
colporteur d’images. Jeudi 18 juin, 18h00 Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T18:00:00+02:00 – 2026-06-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-18T18:00:00+02:00 – 2026-06-18T19:00:00+02:00

Samuel Bastide, photographe, dessinateur mais aussi peintre et conteur a consacré sa vie à diffuser des conférences animées par des projections lumineuses. Avec une technique bien à lui, il réalisait les plaques de verres peintes que sa « lanterne magique » projetait tandis qu’il les commentait d’une voix dotée d’une intonation inimitable. Son œuvre représente environ 2500 plaques réparties dans différents thèmes s’adressant à des publics tant religieux que profanes.

Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles 5 rue de l’Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie
Exposition du 19 juin 2026 au 2 mai 2027

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