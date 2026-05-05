Vernissage de l’exposition Per Lucem, Samuel Bastide, le fabuleux colporteur d’images., Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard

Vernissage de l’exposition Per Lucem, Samuel Bastide, le fabuleux

colporteur d’images. Jeudi 18 juin, 18h00 Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T18:00:00+02:00 – 2026-06-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T18:00:00+02:00 – 2026-06-18T19:00:00+02:00

Samuel Bastide, photographe, dessinateur mais aussi peintre et conteur a consacré sa vie à diffuser des conférences animées par des projections lumineuses. Avec une technique bien à lui, il réalisait les plaques de verres peintes que sa « lanterne magique » projetait tandis qu’il les commentait d’une voix dotée d’une intonation inimitable. Son œuvre représente environ 2500 plaques réparties dans différents thèmes s’adressant à des publics tant religieux que profanes.

Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles 5 rue de l’Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie

Exposition du 19 juin 2026 au 2 mai 2027