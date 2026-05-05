Rendez-vous aux jardins, Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard

Rendez-vous aux jardins 5 – 7 juin Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Gard

15€/10€ (minima sociaux) sur inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Vendredi 5 juin : animations pour les scolaires avec Alain Renaux

Samedi 6 juin :

de 10h à 12h : visite du jardin ethnobotanique commentée par Alain Renaux.

de 12h30 à 14h30 : buffet gourmand à base de plantes sauvages et de fleurs préparé par Eric Gannevalle du restaurent Sous le chêne de Corconne ( 35 € apéritif, vin et café compris ).

à 14h30, conférence : La stratégie des plantes par l’ethno-botaniste Alain Renaux.

Dimanche 7 juin

à 10h30 : Confection de l’huile Rouge de la Saint-Jean ( contre les brûlures et les coups de soleil ) La Petite Pharmacopée familiale – Chaque participant repartira avec son flacon et les connaissances pour finaliser son soin chez lui. Pour adultes et adolescents

à 15h : projection de deux films sur le milieu aquatique cévenol et les menaces qui pèsent sur lui. Un poisson nommé Jean Louis, La rivière en questions, un film de Michel Coqblin (2025-52’14) consacré au Gardon, son histoire et sa vie, avec différents témoignages Microcosmos : le peuple de l’eau en Cévennes, un film de Jean-Louis Teyssié (2025). Tournage subaquatique montrant la microfaune et la microflore, une biodiversité en danger.

Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles 5 rue de l’Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie

Maison Rouge-Musée des vallées cévenoles et l’Association des amis proposent :