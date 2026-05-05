Les journées du patrimoine de pays et moulins, Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard

Les journées du patrimoine de pays et moulins Samedi 27 juin, 16h30 Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T16:30:00+02:00 – 2026-06-27T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T16:30:00+02:00 – 2026-06-27T20:00:00+02:00

Dans ce cadre, l’association des Amis du musée propose, pour les Journées du patrimoine de pays et moulins, une rencontre avec des bergers cévenols et des ethno-historiens du pastoralisme.

16h30 : projection suivie d’un débat, du film Documentaire, par monts et par drailles de l’ethnologue Dana Rappoport (2026-90’) en présence de Jean-Louis Perrier.

Dans les Cévennes, Jean-Louis Perrier, berger transhumant depuis 1965, incarne la résistance d’un métier ancestral au bord de l’extinction. Aux côtés de jeunes bergers passionnés, il perpétue des traditions pastorales séculaires : transhumance à pied, magnification des troupeaux. Salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

19h : verre de l’amitié servi à Maison Rouge-Musée des vallées cévenoles

Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles 5 rue de l’Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie

2026 est l’année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux Maison Rouge-Musée des vallées cévenoles entend faire écho à ce thème déjà très prégnant dans l’exposition permanente du musée.